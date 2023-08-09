アサヒグループＨＤ、調達機能集約を推進 シンガポールに子会社設立
2023年08月09日18時43分
アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は９日、グループ全体で原材料調達などの一元管理を推進する子会社「Ａｓａｈｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ（アサヒグローバルプロキュアメント）」をシンガポールに設立したと発表した。２０２４年１月から運営を開始する。
アサヒグループＨＤ、調達機能集約を推進 シンガポールに子会社…
2023年08月09日18時43分
アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は９日、グループ全体で原材料調達などの一元管理を推進する子会社「Ａｓａｈｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ（アサヒグローバルプロキュアメント）」をシンガポールに設立したと発表した。２０２４年１月から運営を開始する。
こんな記事も
経済用語
経済
銀行団の融資限度額が判明 計１．２兆円、東芝ＴＯＢで(08/09 21:36)
コロナ業務で過大請求 １．５億円超―電通北海道(08/09 21:13)
ソニーＧ、売上高最高も純利益１６．７％減 映画・金融の採算悪化―４～６月期(08/09 20:49)
ＮＨＫ、人事制度見直しへ 今秋にも方針決定(08/09 20:46)
１０日も一部で計画運休 台風、交通機関への影響続く(08/09 20:34)
キヤノンＭＪ、東京日産コンピュータシステムにＴＯＢ １株１７４８円(08/09 20:19)
ＮＴＴ法、見直しを 完全民営化議論で島田社長(08/09 19:54)
近ツー社長が辞任 コロナ事業で過大請求、最大９億円―親会社社長は報酬返納(08/09 19:31)
携帯大手、２社増益 通信料下げ影響もＤＸ好調―４～６月期(08/09 19:15)
キオクシア、１０３１億円の赤字 半導体メモリー市況低迷―４～６月期決算(08/09 19:12)
自動車７社そろって増益 半導体不足緩和で復調―４～６月期(08/09 19:06)
パナソニックＨＤ、中国企業２社を提訴 特許侵害で(08/09 19:03)
アサヒグループＨＤ、調達機能集約を推進 シンガポールに子会社設立(08/09 18:43)
〔決算〕ワコールホールディングス、４～６月期は減収増益 欧州でブランド堅調(08/09 18:40)
ガソリン、１５年ぶり１８０円 夏休み家計直撃、原油高・支援縮小で(08/09 18:04)
名鉄と日通、「特積み」事業統合へ エネルギー高・人手不足に対応(08/09 17:49)
トヨタ、福岡の工場稼働停止 台風６号接近、日産とマツダも(08/09 17:13)
円相場、１４３円２４～２５銭 ９日午後５時現在(08/09 17:07)
大手の夏ボーナス、９０万円超 物価高受け３年ぶり高水準―経団連(08/09 17:05)
四国電、サウジの火力発電参画 事業の１２．７５％出資(08/09 17:00)
〔決算〕スズケン、４～６月期は増収増益 新薬の一般流通で(08/09 16:22)
みずほ証券などに罰金４１３億円 １１社、記録保管に不備―米ＳＥＣ(08/09 16:17)
ビッグモーターの掲載停止 中古車情報のカーセンサー(08/09 15:31)
１７２円安の３万２２０４円３３銭 ９日の平均株価(08/09 15:18)
ミスド、１０月にドリンク値上げ コーヒーなど６９品目(08/09 15:17)
クラレ、米欧で「エバール」の生産能力増強 食品包装用で需要拡大(08/09 14:15)
米ウィーワーク、事業継続に疑義 ソフトバンクＧが出資、株価急落(08/09 13:25)
豊田合成、３０年度売上高１兆２０００億円、営業利益１０００億円 中長期計画(08/09 13:23)
長プラ、年１．４０％に引き上げ ８月、日銀の政策修正が影響―みずほ銀(08/09 12:51)
円相場、１４３円２３～２４銭 ９日正午現在(08/09 12:08)
ビジネスワイヤ
PR TIMES