山梨県は９日、混雑により事故の可能性が高まった場合、富士山の吉田口登山道（同県富士吉田市）の通行規制を実施すると発表した。お盆休み以降に登山者数の増加が見込まれるため、混雑緩和と事故防止を図る。期間は１１日～９月１０日で、富士山の登山道規制は初めて。