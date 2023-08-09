名古屋鉄道は９日、傘下の名鉄運輸（名古屋市）とＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス子会社の日本通運（東京）の間で、特別積合わせ運送事業（特積み事業）の統合に向けて基本合意したと発表した。名鉄運輸が事実上、日通の特積み事業を吸収する。２０２５年１月の統合完了を目指す。