四国電、サウジの火力発電参画 事業の１２．７５％出資
2023年08月09日17時00分
四国電力は９日、サウジアラビアの首都リヤドでのガス火力発電事業に参画すると発表した。同事業に出資していた双日から事業権の一部を取得した。四電の出資率は１２．７５％で、出資額は非公表。
四国電、サウジの火力発電参画 事業の１２．７５％出資
2023年08月09日17時00分
四国電力は９日、サウジアラビアの首都リヤドでのガス火力発電事業に参画すると発表した。同事業に出資していた双日から事業権の一部を取得した。四電の出資率は１２．７５％で、出資額は非公表。
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