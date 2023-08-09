宮内庁は９日、秋篠宮ご夫妻が９月下旬、国際親善目的でベトナムを公式訪問されると発表した。今年は同国との外交関係樹立５０周年に当たり、首都ハノイでの関連行事などに出席する予定。

同庁によると、今月上旬に同国側から在ハノイ日本大使館に対し、ご夫妻での訪問の招待があった。期間は１週間程度で、ボー・バン・トゥオン国家主席との会見などが検討されている。