トヨタ自動車は９日、台風６号の接近に伴い、高級車ブランド「レクサス」の車両を生産する宮田工場（福岡県宮若市）の同日夜の稼働を停止した。完成車を運ぶ船舶の運航に影響が出ているため。日産自動車も福岡県の子会社２工場を停止した。マツダも本社工場（広島県府中町）などの稼働を見合わせた。