長野県中野市で住民女性と警察官の計４人が殺害された事件で、長野地検は９日、殺人容疑で逮捕された青木政憲容疑者（３２）について、責任能力の有無を調べるため鑑定留置を開始したと発表した。期間は１１月８日まで。