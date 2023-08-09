１７２円安の３万２２０４円３３銭 ９日の平均株価
2023年08月09日15時18分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２０４円３３銭と前日終値比１７２円９６銭安で終わった。出来高は概算で１５億９３００万株。
１７２円安の３万２２０４円３３銭 ９日の平均株価
2023年08月09日15時18分
９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２０４円３３銭と前日終値比１７２円９６銭安で終わった。出来高は概算で１５億９３００万株。
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