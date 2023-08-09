ＡＧＣは９日、千葉県市原市と千葉市にまたがる五井・蘇我地区コンビナートのカーボンニュートラル（脱炭素化）実現に向けた共同検討プロジェクトに参画すると発表した。同コンビナートにはＡＧＣの化学製品を製造する工場や子会社が立地している。ＣＯ２（二酸化炭素）排出量を最小化するシステムなどの導入を検討する。