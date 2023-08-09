鳥栖工が投手戦制す 高校野球・鳥栖工―富山商
2023年08月09日11時33分
鳥栖工が投手戦を制した。同点で迎えたタイブレークの延長十二回無死一、二塁で林のバントが敵失を誘ってサヨナラ勝ちした。松延響は７回１失点（自責点０）の好救援。富山商は上田が完投したが、打線が好機に畳み掛けられなかった。
鳥栖工が投手戦制す 高校野球・鳥栖工―富山商
2023年08月09日11時33分
鳥栖工が投手戦を制した。同点で迎えたタイブレークの延長十二回無死一、二塁で林のバントが敵失を誘ってサヨナラ勝ちした。松延響は７回１失点（自責点０）の好救援。富山商は上田が完投したが、打線が好機に畳み掛けられなかった。
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