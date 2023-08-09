菊池、六回まで１失点 大谷は２番指名打者―米大リーグ
2023年08月09日09時56分
【クリーブランド時事】米大リーグは８日、各地で行われ、ブルージェイズの菊池は今季１０勝目を懸けてガーディアンズ戦に先発し、１失点で六回まで投げ終えた。
レッドソックスの吉田はロイヤルズ戦に２番指名打者で出て、一回は四球、三回は遊ゴロ。
エンゼルスの大谷はジャイアンツ戦に２番指名打者で出場。
菊池、六回まで１失点 大谷は２番指名打者―米大リーグ
2023年08月09日09時56分
【クリーブランド時事】米大リーグは８日、各地で行われ、ブルージェイズの菊池は今季１０勝目を懸けてガーディアンズ戦に先発し、１失点で六回まで投げ終えた。
レッドソックスの吉田はロイヤルズ戦に２番指名打者で出て、一回は四球、三回は遊ゴロ。
エンゼルスの大谷はジャイアンツ戦に２番指名打者で出場。
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