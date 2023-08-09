円相場、１４３円２５～２６銭 ９日午前９時現在
2023年08月09日09時05分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４３円２５～２６銭と、前日（１４３円０７～０９銭）に比べ１８銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４３円２５～２６銭 ９日午前９時現在
2023年08月09日09時05分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４３円２５～２６銭と、前日（１４３円０７～０９銭）に比べ１８銭の円安・ドル高となった。
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