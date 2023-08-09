鳥栖工―富山商始まる 全国高校野球第４日
2023年08月09日08時10分
第１０５回全国高校野球選手権大会第４日は９日、甲子園球場で春夏通じて初出場の鳥栖工（佐賀）と富山商（富山）との１回戦が始まった。
４試合が行われる予定で、第２試合は日大三（西東京）―社（兵庫）、第３試合は市和歌山（和歌山）と甲子園初陣の東京学館新潟（新潟）が対戦。第４試合は立命館宇治（京都）―神村学園（鹿児島）の顔合わせ。
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４試合が行われる予定で、第２試合は日大三（西東京）―社（兵庫）、第３試合は市和歌山（和歌山）と甲子園初陣の東京学館新潟（新潟）が対戦。第４試合は立命館宇治（京都）―神村学園（鹿児島）の顔合わせ。
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