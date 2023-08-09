【１面トップ】

〔朝日〕保険証 誤登録８０００件超す マイナ 中間報告 １０６９件追加 他分野も１１月末までに点検

〔毎日〕マイナ誤登録 新たに１０６９件 中間報告 首相「総点検完了１１月末」

〔読売〕マイナ保険証ミス１０６９件 別人ひも付け 公務員年金でも 総点検中間報告 政府 点検完了「１１月末までに」

〔日経〕英アーム、来月米上場 ソフトバンクＧ アップル・サムスン出資へ 時価総額８．６兆円 今年世界最大

〔産経〕麻生氏「台湾に防衛力使う」 有事抑止へ意思明示 蔡総統と会談

〔東京〕保険証ミス 新たに１０６９件 ひも付け 公務員年金も１１８件 マイナ総点検中間報告

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◆ＳＢＧ 最終赤字４７７６億円 ４～６月期 赤字幅は改善

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