時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

９日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月09日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕保険証　誤登録８０００件超す　マイナ　中間報告　１０６９件追加　他分野も１１月末までに点検
〔毎日〕マイナ誤登録　新たに１０６９件　中間報告　首相「総点検完了１１月末」
〔読売〕マイナ保険証ミス１０６９件　別人ひも付け　公務員年金でも　総点検中間報告　政府　点検完了「１１月末までに」
〔日経〕英アーム、来月米上場　ソフトバンクＧ　アップル・サムスン出資へ　時価総額８．６兆円　今年世界最大
〔産経〕麻生氏「台湾に防衛力使う」　有事抑止へ意思明示　蔡総統と会談
〔東京〕保険証ミス　新たに１０６９件　ひも付け　公務員年金も１１８件　マイナ総点検中間報告
【他の１面独自記事】
◆ＮＨＫ人事改革「失敗」　執行部、前会長の路線転換（毎日）
【共通ニュース】
◆中国軍　防衛機密侵入　２０年秋　米、日本に警告　米紙報道
◆露ミサイル攻撃　７人死亡　ウクライナ東部　救助中に２発目
◆ＳＢＧ　最終赤字４７７６億円　４～６月期　赤字幅は改善
◆台風６号、九州沖を北上　あすにかけ　線状降水帯に警戒　熊本―鹿児島中央　きょうも新幹線運休
◆植物片　警視庁に報告まで１２日　「部員に自首させたかった」　日大・林理事長ら会見（続）

関連記事

こんな記事も

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ