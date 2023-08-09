９日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年08月09日07時10分
【１面トップ】
〔朝日〕保険証 誤登録８０００件超す マイナ 中間報告 １０６９件追加 他分野も１１月末までに点検
〔毎日〕マイナ誤登録 新たに１０６９件 中間報告 首相「総点検完了１１月末」
〔読売〕マイナ保険証ミス１０６９件 別人ひも付け 公務員年金でも 総点検中間報告 政府 点検完了「１１月末までに」
〔日経〕英アーム、来月米上場 ソフトバンクＧ アップル・サムスン出資へ 時価総額８．６兆円 今年世界最大
〔産経〕麻生氏「台湾に防衛力使う」 有事抑止へ意思明示 蔡総統と会談
〔東京〕保険証ミス 新たに１０６９件 ひも付け 公務員年金も１１８件 マイナ総点検中間報告
【他の１面独自記事】
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【共通ニュース】
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◆ＳＢＧ 最終赤字４７７６億円 ４～６月期 赤字幅は改善
◆台風６号、九州沖を北上 あすにかけ 線状降水帯に警戒 熊本―鹿児島中央 きょうも新幹線運休
◆植物片 警視庁に報告まで１２日 「部員に自首させたかった」 日大・林理事長ら会見（続）