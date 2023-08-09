【ニューヨーク時事】８日のニューヨーク外国為替市場では、米銀の格下げを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まる中、主要通貨に対しドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４３円台前半に下落した。午後５時現在は１４３円３２～４２銭と、前日同時刻比９１銭の円安・ドル高。