日本人の月面着陸「未定」 米ＮＡＳＡ長官
2023年08月09日06時12分
【ワシントン時事】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のネルソン長官は８日、南部フロリダ州のケネディ宇宙センターで記者会見し、日本人宇宙飛行士による月面着陸が実現する時期について、「未定だ。何年か後に決まるだろう」と語った。
日本人の月面着陸「未定」 米ＮＡＳＡ長官
2023年08月09日06時12分
【ワシントン時事】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のネルソン長官は８日、南部フロリダ州のケネディ宇宙センターで記者会見し、日本人宇宙飛行士による月面着陸が実現する時期について、「未定だ。何年か後に決まるだろう」と語った。
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