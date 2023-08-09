みずほ銀行

みずほ銀行は９日、大企業向け融資の指標となる８月の長期プライムレート（最優遇貸出金利）を前月から０．１０％引き上げ、年１．４０％にすると発表した。日銀による大規模金融緩和の修正を受けた足元の金利上昇傾向を反映させた。１０日から適用する。



金利高・円安が同時進行 政策修正の余波続く―日銀決定から１週間

引き上げは２月以来６カ月ぶりで、５月以来の高水準となる。