フィギュアスケートの日本、北米、欧州による３地域対抗戦、ジャパン・オープン（１０月７日、さいたまスーパーアリーナ）の出場選手が８日に発表され、日本は女子で世界選手権連覇の坂本花織（シスメックス）、男子で全日本選手権２位の島田高志郎（木下グループ）らが名を連ねた。

各チーム男女２人ずつが出場し、フリーの合計得点で争う。北米チームには、４回転半ジャンプを跳ぶ男子のイリア・マリニン（米国）が含まれた。