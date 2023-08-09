坂本花織らが出場 フィギュア・ジャパンＯＰ
2023年08月09日00時06分
フィギュアスケートの日本、北米、欧州による３地域対抗戦、ジャパン・オープン（１０月７日、さいたまスーパーアリーナ）の出場選手が８日に発表され、日本は女子で世界選手権連覇の坂本花織（シスメックス）、男子で全日本選手権２位の島田高志郎（木下グループ）らが名を連ねた。
各チーム男女２人ずつが出場し、フリーの合計得点で争う。北米チームには、４回転半ジャンプを跳ぶ男子のイリア・マリニン（米国）が含まれた。
坂本花織らが出場 フィギュア・ジャパンＯＰ
2023年08月09日00時06分
フィギュアスケートの日本、北米、欧州による３地域対抗戦、ジャパン・オープン（１０月７日、さいたまスーパーアリーナ）の出場選手が８日に発表され、日本は女子で世界選手権連覇の坂本花織（シスメックス）、男子で全日本選手権２位の島田高志郎（木下グループ）らが名を連ねた。
各チーム男女２人ずつが出場し、フリーの合計得点で争う。北米チームには、４回転半ジャンプを跳ぶ男子のイリア・マリニン（米国）が含まれた。
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