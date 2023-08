カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ホームとスモールオフィスのコネクティビティにおいて代表的な企業であるリンクシス®は、新しいデザイナーシリーズの方向性を発表しました。この接続製品のコレクションは、今年末までの今後数か月間にわたってオンラインおよび各店舗で入手可能となります。

リンクシスの製品群に新たに追加された同製品は、ハイテクで革新的な家庭用接続デバイスの伝統を継承しながら、従来の家庭用WiFiルーターに洗練されたモダンなエッジと上品な新しい印象を与える斬新なデザインの組み合わせで、最高級のサービスと信頼性を提供します。

「デザイナーシリーズは2年以上の研究、お客様との対話、デザインの探求から生まれました」と、リンクシスのプロダクトデザイン・ディレクターを務めるマイケル・ウィックは話します。「Velop®の進化が求められていました。その結果、世界中の家庭や小規模オフィスの装飾にスムーズに溶け込むような新しいデザイン言語とカラーファミリーが誕生したのです。」

デザイナーシリーズでは、安心の信頼性と業界をリードする3年間保証も提供する、エレガントで魅力的なWiFiの選択肢を探している人たちに最適なソリューションが生み出されます。デザイナーシリーズの製品は有名なVelopシリーズの足跡をたどります。また、同シリーズでは、家庭用ワイヤレスルーターの創始者で、OpenWRTにインスピレーションを与えたルーターのリンクシスのトレードマークである実績と信頼性が提供されます。

リンクシス・デザイナーシリーズは、従来の家庭用コネクティビティ設計からの現代的な脱却でもあります。これはリンクシスによる開発以来、業界標準となっています。デザイナーシリーズは、美観の基準を引き上げるような上品な製品かつ慎重にデザインされた製品であり、家庭用コネクティビティの概念を再発明します。デザイナーシリーズの製品は洗練されたモダンな外観を持ちますが、35年以上にわたってこの分野で信頼されるリーダー企業だけが提供できるようなスピードと安定性、信頼性が提供されます。そして、これらすべてに業界最高の保証が付いてきます(※)。

デザイナーシリーズの色(上品な色合いのホワイト、グレー、ブラック)は、リンクシスで有名なスピードとつながりやすさを求める美意識の高い消費者を満足させるために、自然からインスピレーションを得ています。デザイナーシリーズのWiFiルーターとノードは見た目にも美しく、部屋の雰囲気を強調します。

さらに、デザイナーシリーズは地球にも優しく、デザイナーシリーズのパッケージにはリサイクル素材が65%使用されており、製品自体のいくつかの要素もリサイクル素材から調達されています。

デザイナーシリーズの第一弾は、リンクシス Velop Pro 6Eです。象徴的な「自然からインスピレーションを得た」ドロップレット・デザインが特徴的なVelop Pro 6Eでは、様々な家庭に適した超高速WiFi 6Eの体験が手頃な価格で提供されます。

利用可能な製品

以下のデザイナーシリーズ製品は既に発売中のものと発売予定のものです。

Velop Pro 6E:発売中

Velop Pro 7:8月・9月に発売予定

Velop Micro Router 6:10月・11月に発売予定

Velop Micro Mesh 6:10月・11月に発売予定

リンクシスについて

リンクシスは、複雑な体験をしなくて済むような単純性を常に設計しています。リンクシスは、 ホームとスモールオフィスでのコネクティビティにおける35年目の革新を祝う象徴的なブランドです。同社は、業界初の功績を数多く挙げており、「IT のない」ホームやスモールオフィスに求めやすい価格でさらにシンプルな、迅速で信頼性の高い接続製品を提供しています。

© 2023 Linksys Holdings, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 無断転載を禁ず。

リンクシスと多くの製品名とロゴは、リンクシス・ホールディングス株式会社またはその関連会社の商標です。上記の第三者の商標は各所有者に帰属します。

※2023年8月現在

