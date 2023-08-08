ＮＹ円、１４３円台前半
2023年08月08日22時40分
【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場の円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４３円台前半に下落した。午前９時現在は１４３円１０～２０銭と、前日午後５時比６９銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４３円台前半
2023年08月08日22時40分
【ニューヨーク時事】８日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場の円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４３円台前半に下落した。午前９時現在は１４３円１０～２０銭と、前日午後５時比６９銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル