楽天３連勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年08月08日22時19分
楽天が毎回の１５安打で３連勝。六回までに３点を先行。追い付かれた直後の七回、併殺崩れで勝ち越し、九回に５点を加えた。早川が６回３失点で６勝目。ソフトバンクは六回に近藤が同点３ランを放つも、救援陣が粘れなかった。
楽天３連勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年08月08日22時19分
楽天が毎回の１５安打で３連勝。六回までに３点を先行。追い付かれた直後の七回、併殺崩れで勝ち越し、九回に５点を加えた。早川が６回３失点で６勝目。ソフトバンクは六回に近藤が同点３ランを放つも、救援陣が粘れなかった。
こんな記事も
野球
巨人、痛い本塁アウト プロ野球(08/08 22:45)
渡辺翔、故郷で雪辱 プロ野球・楽天(08/08 22:30)
ヤクルトの山田、久々の殊勲打 プロ野球(08/08 22:29)
プロ野球・ひとこと(08/08 22:28)
近藤の同点弾も実らず プロ野球・ソフトバンク(08/08 22:27)
オリックスの森、幸運な三塁打 誕生日に１軍復帰―プロ野球(08/08 22:25)
楽天３連勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天(08/08 22:19)
牧、勝負強さ発揮 プロ野球・ＤｅＮＡ(08/08 22:16)
エース山本、球威十分 オリックス貯金最多２１―プロ野球(08/08 22:15)
プロ野球速報 （８日）(08/08 22:11)
プロ野球速報 （８日）(08/08 22:11)
パ・リーグ個人投手成績 （８日現在）(08/08 22:06)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （８日現在）(08/08 22:05)
パ・リーグ個人打撃成績 （８日現在）(08/08 22:05)
西武の高橋、エースの働き プロ野球(08/08 22:05)
パ・リーグチーム成績表 （８日現在）(08/08 22:04)
ロッテ、守備に落とし穴 プロ野球(08/08 21:59)
セ・リーグ個人投手成績 （８日現在）(08/08 21:57)
セ・リーグ個人打撃成績 （８日現在）(08/08 21:55)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （８日現在）(08/08 21:55)
セ・リーグチーム成績表 （８日現在）(08/08 21:54)
阪神が５連勝 プロ野球・巨人―阪神(08/08 21:49)
ヤクルトが競り勝つ プロ野球・ヤクルト―広島(08/08 21:32)
ＤｅＮＡ連敗止める プロ野球・ＤｅＮＡ―中日(08/08 20:58)
西武の高橋が９勝目 プロ野球・日本ハム―西武(08/08 20:56)
オリックスの山本が１１勝目 プロ野球・ロッテ―オリックス(08/08 20:53)
横田主将「青春の全て」 高校野球・近江(08/08 20:50)
大垣日大の山田、走攻守で活躍 高校野球(08/08 20:50)
高校野球・監督談話(08/08 20:34)
大垣日大、序盤に主導権 高校野球・大垣日大―近江(08/08 19:46)