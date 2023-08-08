曙ブレーキ、借り換え要請 原材料高で負債返済困難
2023年08月08日21時33分
経営再建中の自動車部品大手、曙ブレーキ工業は８日、取引先の金融機関に借り換えを含めた支援を要請したと明らかにした。原材料価格の高騰や半導体不足に伴う減産が響き、２０２４年６月末までに一括返済が必要な負債の返済が困難になった。
曙ブレーキ、借り換え要請 原材料高で負債返済困難
2023年08月08日21時33分
経営再建中の自動車部品大手、曙ブレーキ工業は８日、取引先の金融機関に借り換えを含めた支援を要請したと明らかにした。原材料価格の高騰や半導体不足に伴う減産が響き、２０２４年６月末までに一括返済が必要な負債の返済が困難になった。
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