サッカー日本代表、１０月１３日にカナダ戦
2023年08月08日20時57分
日本サッカー協会は８日、日本代表が臨む国際親善試合（１０月１３日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）の対戦相手がカナダ代表に決まったと発表した。キックオフは午後７時３５分。
国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が２０位、カナダが４３位。ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会直前に行われた昨年１１月１７日の強化試合で敗れて以来の顔合わせで、対戦成績は日本の２勝１敗。
サッカー日本代表、１０月１３日にカナダ戦
2023年08月08日20時57分
日本サッカー協会は８日、日本代表が臨む国際親善試合（１０月１３日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）の対戦相手がカナダ代表に決まったと発表した。キックオフは午後７時３５分。
国際連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が２０位、カナダが４３位。ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会直前に行われた昨年１１月１７日の強化試合で敗れて以来の顔合わせで、対戦成績は日本の２勝１敗。
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