オリックスが３連勝。一回に中川圭の二塁打で先制。三回に森の三塁打で加点した。山本は球威があり、７回無失点でリーグトップの１１勝目。山崎颯がつなぎ、平野佳が１８セーブ目。ロッテは３連敗。投手陣は粘ったが、打線が沈黙した。