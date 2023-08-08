中国電力は８日、２０４５年度の廃炉を目指していた島根原発１号機（松江市）について、完了時期を４９年度に遅らせる方針を明らかにした。日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の完成が遅れていることが要因。中国電は同日、廃炉作業の計画変更について、安全協定に基づく事前了解を島根県などに申し入れた。地元了解を得た上で、原子力規制委員会に認可申請する。