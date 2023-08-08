岸田首相、小池都知事と会談
2023年08月08日19時05分
岸田文雄首相は８日、東京都の小池百合子知事と首相官邸で会談し、経済や防災などについて意見を交わした。首相と小池氏が個別に面会するのは、４月７日以来。
岸田首相、小池都知事と会談
2023年08月08日19時05分
岸田文雄首相は８日、東京都の小池百合子知事と首相官邸で会談し、経済や防災などについて意見を交わした。首相と小池氏が個別に面会するのは、４月７日以来。
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