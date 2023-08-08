外務省は８日、自衛隊とオーストラリア軍が相手国内で活動する際の法的な地位を規定する「円滑化協定（ＲＡＡ）」が１３日に発効すると発表した。日豪両国の手続きが８日に完了した。同協定により、部隊派遣を伴う共同訓練が拡充されるなど防衛協力が強化される見通しだ。