文部科学省の看板

運用開始から２５年以上が経過した大型放射光施設「スプリング８」（兵庫県佐用町）について、文部科学省の検討チームは８日、２０２９年度を目標に、性能を現在の１００倍に向上させるべきだとする報告書を公表した。来年度の開発着手に向け、概算要求への反映を目指す。