渡辺復興相、地元漁連と面会 処理水巡り意見交換―福島
2023年08月08日17時30分
東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出を巡り、渡辺博道復興相は８日、福島県いわき市で同県漁業協同組合連合会と意見交換した。冒頭、渡辺氏は「処理水の処分は先送りできない大変重要な課題だ」と強調。野崎哲県漁連会長は「われわれの生活の核である海に負荷が掛かる海洋放出には反対だ」との立場を改めて打ち出した。
渡辺復興相、地元漁連と面会 処理水巡り意見交換―福島
2023年08月08日17時30分
東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出を巡り、渡辺博道復興相は８日、福島県いわき市で同県漁業協同組合連合会と意見交換した。冒頭、渡辺氏は「処理水の処分は先送りできない大変重要な課題だ」と強調。野崎哲県漁連会長は「われわれの生活の核である海に負荷が掛かる海洋放出には反対だ」との立場を改めて打ち出した。
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