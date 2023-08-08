金融庁の看板

金融庁は８日、企業向け保険の事前価格調整問題を巡り、損害保険大手４社へ９月末ごろまでに調査報告を求める考えを明らかにした。同庁は今月４日、保険業法に基づく追加の報告徴求命令を４社に出している。全営業店を対象とした網羅的な調査を求め、独占禁止法に照らして不適切と疑われる事案を洗い出す。

命令を受けたのは東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険。