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罹災証明申請、簡素化を検討　閉会中審査で谷防災相―衆院特別委

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罹災証明申請、簡素化を検討　閉会中審査で谷防災相―衆院特別委

2023年08月08日17時21分

　九州北部や秋田県などで大雨被害が相次いだことを受け、衆院災害対策特別委員会の閉会中審査が８日、開かれた。被災者の迅速な支援のため、自治体によって異なる罹災（りさい）証明書発行の申請手続きを全国統一で簡素化すべきだとする指摘に対し、谷公一防災担当相は「検討していきたい」と述べた。寺田学氏（立憲民主）への答弁。
　罹災証明書は、被災者の申請を受けて自治体が調査して発行する。寺田氏は、自治体ごとに申請書の様式や添付書類が異なっており、煩雑なケースもあると指摘した。
　この日の閉会中審査では、浸水被害の軽減に向けた河川しゅんせつの加速化や農家への支援の充実を求める意見も出た。

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