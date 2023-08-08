円、１４３円台前半 ロンドン外為
2023年08月08日17時17分
【ロンドン時事】８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４３円台前半に下落した。午前９時現在は１４３円０４～１４銭と、前日午後４時比７４銭の円安・ドル高。
円、１４３円台前半 ロンドン外為
2023年08月08日17時17分
【ロンドン時事】８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４３円台前半に下落した。午前９時現在は１４３円０４～１４銭と、前日午後４時比７４銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル