内閣府が８日発表した７月の景気ウオッチャー調査によると、街角の景況感を示す現状判断指数（季節調整値）は前月比０．８ポイント上昇の５４．４で２カ月ぶりに改善した。猛暑の影響で夏物の商品などの売れ行きが好調だった。基調判断は「緩やかに回復している」を維持した。