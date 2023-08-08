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東海道新幹線、ワゴン販売終了へ　利用者減少、１０月末で―ＪＲ東海

2023年08月08日15時27分

東京駅のホームに入線する新幹線＝７月２１日

東京駅のホームに入線する新幹線＝７月２１日

　ＪＲ東海は８日、東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」の車内で実施している飲食のワゴン販売を１０月末で終了すると発表した。新幹線車内への飲食の持ち込みが増加し、ワゴン販売の利用者が減少していることや、将来の労働力不足に対応するためという。

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