エア・ウォーター、未利用天然ガスを水素に 北海道豊富町で供給網構築
2023年08月08日15時25分
エア・ウォーターは８日、北海道豊富町で未利用の天然ガスを活用した水素供給網の構築に乗り出すと発表した。天然ガスに含まれるメタンから、二酸化炭素（ＣＯ２）を発生させない手法で水素を製造し、町役場などに供給する。副生成物としてリチウムイオン電池の性能向上などの用途が見込まれるカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）も同時に生成し、全国に販売することで水素供給のコスト低減も図る。
エア・ウォーター、未利用天然ガスを水素に 北海道豊富町で供給…
2023年08月08日15時25分
エア・ウォーターは８日、北海道豊富町で未利用の天然ガスを活用した水素供給網の構築に乗り出すと発表した。天然ガスに含まれるメタンから、二酸化炭素（ＣＯ２）を発生させない手法で水素を製造し、町役場などに供給する。副生成物としてリチウムイオン電池の性能向上などの用途が見込まれるカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）も同時に生成し、全国に販売することで水素供給のコスト低減も図る。
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