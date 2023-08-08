１０月にマスメディア本部 時事通信社
2023年08月08日15時23分
時事通信社は８日、機構改革の一環として、総合メディア局マスメディア部を独立・昇格させ、マスメディア本部を新設すると発表した。マスメディア業界をめぐる事業環境の変化に対応するため、契約窓口の体制を強化し、意思決定の迅速化を図る。実施は１０月１日付。
１０月にマスメディア本部 時事通信社
2023年08月08日15時23分
時事通信社は８日、機構改革の一環として、総合メディア局マスメディア部を独立・昇格させ、マスメディア本部を新設すると発表した。マスメディア業界をめぐる事業環境の変化に対応するため、契約窓口の体制を強化し、意思決定の迅速化を図る。実施は１０月１日付。
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