１２２円高の３万２３７７円２９銭 ８日の平均株価
2023年08月08日15時07分
８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３７７円２９銭と前日終値比１２２円７３銭高で終わった。出来高は概算で１４億４５００万株。
１２２円高の３万２３７７円２９銭 ８日の平均株価
2023年08月08日15時07分
８日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３７７円２９銭と前日終値比１２２円７３銭高で終わった。出来高は概算で１４億４５００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１４３円０７～０９銭 ８日午後５時現在(08/08 17:09)
７月企業倒産、１６カ月連続増 コロナ後最大伸び、返済が負担―民間調査会社(08/08 17:06)
インフロニアＨＤ、東芝ＴＯＢで出資 ２００億円、インフラで協力強化(08/08 17:02)
建設業者決定は「６カ国」 万博の海外パビリオン―大阪知事(08/08 16:40)
ソフトバンクＧ、４７７６億円の赤字 円安で為替差損―４～６月期決算(08/08 16:39)
〔決算〕宝ＨＤ、２３年４～６月期は増収減益 コロナ検査関係試薬の需要減で(08/08 16:36)
野村農水相「弁当食べて応援を」 三陸・常磐の水産物アピール(08/08 16:32)
街角景気、２カ月ぶり改善 猛暑で夏物好調、判断は維持―７月(08/08 16:07)
東海道新幹線、ワゴン販売終了へ 利用者減少、１０月末で―ＪＲ東海(08/08 15:27)
エア・ウォーター、未利用天然ガスを水素に 北海道豊富町で供給網構築(08/08 15:25)
米アップル、日本拠点４０周年 アプリ販売額６．６兆円(08/08 15:23)
三井物産、エビ養殖最大手に出資 ５００億円、エクアドルで(08/08 15:18)
粉ミルク、７％超値上げ １０月から―雪印メグミルク(08/08 15:16)
自動車ローンの受け付け停止 ビッグモーター全店で―ジャックス(08/08 15:08)
１２２円高の３万２３７７円２９銭 ８日の平均株価(08/08 15:07)
マツダ、台風で生産停止へ ２日間、広島・山口２工場(08/08 14:43)
中間貯蔵で議会全員協議会 中国電の申し入れ受け―山口・上関町(08/08 12:28)
円相場、１４３円３２～３３銭 ８日正午現在(08/08 12:16)
６月消費支出、４．２％減 ４カ月連続マイナス―総務省(08/08 12:16)
「スカイラインＮＩＳＭＯ」公開 限定１０００台、来月上旬発売―日産(08/08 12:09)
「麻布台ヒルズ」１１月開業 高さ日本一、３３０ｍ―森ビル(08/08 12:03)
１０３円高の３万２３５８円１０銭 ８日午前の平均株価(08/08 11:45)
経常黒字８兆円、４期ぶり拡大 投資収益増、資源高が一服―２３年上期(08/08 11:13)
円相場、１４２円５３～５４銭 ８日午前９時現在(08/08 09:06)
６月の実質賃金、１．６％減 物価高で１５カ月連続マイナス(08/08 08:36)
完全民営化に通信業界警戒 議論加速、自民・甘利氏が具体案―ＮＴＴ(08/08 07:08)
損保カルテルで調査開始 大手４社、企業向け保険対象―公取委(08/07 21:24)
楽天モバイル、アミン共同ＣＥＯが退任 後任にスリオアストーア氏(08/07 20:10)
ＪＲ西日本、残業代未払い１３００万円 コロナ禍で５５人に対し(08/07 20:06)
おばあちゃんのイラスト変更 亀田製菓「ぽたぽた焼」(08/07 20:02)
ビジネスワイヤ
PR TIMES