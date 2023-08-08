シリア反体制派支配地域 ２０１１年の「アラブの春」に端を発したシリア内戦の結果として形成されたアサド政権の支配が及ばない地域。ロシアを後ろ盾とする政権側の攻勢で地域は縮小の一途をたどり、現在は北西部イドリブ県や北部アレッポ県の一部などに限定されている。（時事）