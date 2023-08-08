故大野功統氏に従三位
2023年08月08日12時29分
政府は８日の閣議で、７月１６日に死去した大野功統元防衛庁長官を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、旭日大綬章を受章している。
故大野功統氏に従三位
2023年08月08日12時29分
政府は８日の閣議で、７月１６日に死去した大野功統元防衛庁長官を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、旭日大綬章を受章している。
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