森ビルは８日、東京都港区の大型複合施設「麻布台ヒルズ」を１１月２４日に開業すると発表した。中心となる地上６４階の「森ＪＰタワー」は高さ約３３０メートル。大阪市の「あべのハルカス」（約３００メートル）を上回る日本一の超高層ビルで、東京の新たなランドマークの一つとなりそうだ。