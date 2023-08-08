台湾有事阻止へ「戦う覚悟」 自民・麻生氏、中国念頭に危機感
2023年08月08日11時06分
【台北時事】自民党の麻生太郎副総裁は８日、台北市内で講演し、中国が軍事的圧力を強める台湾海峡で戦争を未然に防ぐため、「戦う覚悟」を示す必要があるとの認識を示した。「日本、台湾、米国をはじめとした有志国に、強い抑止力を機能させる覚悟が求められている。戦う覚悟だ」と語った。
台湾有事阻止へ「戦う覚悟」 自民・麻生氏、中国念頭に危機感
2023年08月08日11時06分
【台北時事】自民党の麻生太郎副総裁は８日、台北市内で講演し、中国が軍事的圧力を強める台湾海峡で戦争を未然に防ぐため、「戦う覚悟」を示す必要があるとの認識を示した。「日本、台湾、米国をはじめとした有志国に、強い抑止力を機能させる覚悟が求められている。戦う覚悟だ」と語った。
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