南鳥島近海で台風７号発生 気象庁
2023年08月08日10時53分
気象庁は８日、南鳥島近海で午前９時に台風７号が発生したと発表した。今後強い勢力に発達し、小笠原諸島近海を経て、１３日に関東や東海から南に離れた海上へ進む見込み。
７号は８日午前９時、南鳥島近海で発生してほぼ停滞した。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
南鳥島近海で台風７号発生 気象庁
2023年08月08日10時53分
気象庁は８日、南鳥島近海で午前９時に台風７号が発生したと発表した。今後強い勢力に発達し、小笠原諸島近海を経て、１３日に関東や東海から南に離れた海上へ進む見込み。
７号は８日午前９時、南鳥島近海で発生してほぼ停滞した。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
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