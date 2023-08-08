南鳥島近海で台風７号発生 気象庁
2023年08月08日10時53分
気象庁は８日、南鳥島近海で午前９時に台風７号が発生したと発表した。今後強い勢力に発達し、小笠原諸島近海を経て、１３日に関東や東海から南に離れた海上へ進む見込み。
７号は８日午前９時、南鳥島近海で発生してほぼ停滞した。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
南鳥島近海で台風７号発生 気象庁
2023年08月08日10時53分
気象庁は８日、南鳥島近海で午前９時に台風７号が発生したと発表した。今後強い勢力に発達し、小笠原諸島近海を経て、１３日に関東や東海から南に離れた海上へ進む見込み。
７号は８日午前９時、南鳥島近海で発生してほぼ停滞した。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。
こんな記事も
社会用語
社会
湖上に打ち上がる大輪 松江市〔地域〕(08/08 10:58)
「常磐線舞台芸術祭」が開催中 福島県新地町〔地域〕(08/08 10:55)
４年ぶりに盛夏の「ぶんだら節」 和歌山市〔地域〕(08/08 10:53)
南鳥島近海で台風７号発生 気象庁(08/08 10:53)
希少ハス「妙蓮」が見頃 金沢市〔地域〕(08/08 10:52)
「なら燈花会」で２万本のろうそくともる 奈良市〔地域〕(08/08 10:51)
ＣＯ中毒か、作業員１１人搬送 商業施設の地下駐車場―札幌(08/08 10:01)
台風６号、屋久島の南西へ ９～１０日九州西方沖北上―動き遅く、大雨に厳重警戒(08/08 09:28)
「撃墜事件が敗戦決定付けた」 機密解除史料を研究した原さん―旧海軍暗号(08/08 08:01)
山本巡視電の不都合隠蔽か 乱数表「４月１日変更」に虚偽の疑い 調査報告、米軍史料と食い違い・長官機撃墜(08/08 08:00)
機体安全性、日米説明に疑念 エンジン回復機能にも不具合―海兵隊オスプレイ事故報告書(08/08 07:05)
科博のピンチ、支援殺到 クラファン初日で１億円達成(08/08 07:05)
矢崎総業工場で労働問題 メキシコに調査要請―米ＵＳＴＲ代表(08/08 06:29)
九州新幹線、午後から一部運休 台風接近、航空便も多数欠航(08/08 04:36)
台風６号、奄美東方から北上 九州南部や四国など大雨警戒―９～１０日九州西方沖へ(08/07 22:16)
損保カルテルで調査開始 大手４社、企業向け保険対象―公取委(08/07 21:24)
台風、航空や鉄道に影響 ８日から欠航や運休(08/07 20:42)
琵琶湖で溺れ小４男児死亡 サッカーチームで水遊び中―滋賀(08/07 20:26)
東電「準備整える」 原発処理水の海洋放出(08/07 20:21)
マイナ総点検、８日に中間報告 再発防止策も公表へ―政府(08/07 19:00)
大阪府などからも１．７億円詐取か 近ツー元支店長ら追送検―府警など(08/07 18:37)
工事延長許可、「違法」と県提訴 上関原発巡り住民２２人―山口(08/07 18:06)
岸田首相、単身高齢者支援を強化 「省庁横断で取り組む」(08/07 17:35)
新潟市で３９度 ８日も熱中症警戒(08/07 17:28)
参入逃した後に陳情か 風力発電側、秋本議員に―多額資金受領・東京地検(08/07 17:05)
東海道線事故で調査官派遣 電柱衝突の原因究明へ―運輸安全委(08/07 17:02)
レカネマブ、２１日に審議 エーザイのアルツハイマー新薬―厚労省(08/07 15:58)
コロナ秋接種、９月２０日開始 「ＸＢＢ」対応ワクチン―厚労省(08/07 15:39)
高浜２号機に核燃料搬入 ９月再稼働へ―関電(08/07 14:33)
競走馬厩舎側を任意聴取 資金の流れ確認か―秋本議員事件・東京地検(08/07 14:32)