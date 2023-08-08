花巻東は四回に佐々木麟の左前打、広内の２点中前打で３点を先取。五回には北條の二塁打で１点を加えた。小松はテンポの良い投球で九回途中１失点、１０奪三振の好投。宇部鴻城は浅田、松成らが粘り強く投げたが、反撃が１点のみだった。