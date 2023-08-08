英ブランドとコラボのエコバッグ ＪＲ東海パッセンジャーズ
2023年08月08日09時25分
ＪＲ東海パッセンジャーズ（東京都）は、英国のファッションブランド「ローラアシュレイ」とコラボしたエコバッグを数量限定で８日発売。青色の生地に初代新幹線「０系」と星柄をプリントした。コンパクトに折り畳め、持ち運びに便利。ポリエステル素材。公式通販サイト「ＪＲＣＰオンラインショップ」で扱う。価格は２２００円。
英ブランドとコラボのエコバッグ ＪＲ東海パッセンジャーズ
2023年08月08日09時25分
ＪＲ東海パッセンジャーズ（東京都）は、英国のファッションブランド「ローラアシュレイ」とコラボしたエコバッグを数量限定で８日発売。青色の生地に初代新幹線「０系」と星柄をプリントした。コンパクトに折り畳め、持ち運びに便利。ポリエステル素材。公式通販サイト「ＪＲＣＰオンラインショップ」で扱う。価格は２２００円。
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