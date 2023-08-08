財務省が８日発表した２０２３年上半期（１～６月）の国際収支速報によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は前年同期比１１．１％増の８兆１３２億円の黒字だった。半期ベースでは２１年上期以来４期ぶりに黒字幅を拡大した。海外の金利上昇により証券投資収益が増えたほか、資源価格高騰が一服し貿易赤字が縮小したことなどが主因だ。