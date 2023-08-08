花巻東が２回戦へ 全国高校野球第３日
2023年08月08日10時39分
第１０５回全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、花巻東（岩手）が宇部鴻城（山口）を４―１で下し、２回戦に進んだ。
第２試合は前橋商（群馬）―クラーク記念国際（北北海道）、第３試合は日大山形（山形）―おかやま山陽（岡山）、第４試合は大垣日大（岐阜）と昨年４強の近江（滋賀）の対戦。
花巻東が２回戦へ 全国高校野球第３日
2023年08月08日10時39分
第１０５回全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、花巻東（岩手）が宇部鴻城（山口）を４―１で下し、２回戦に進んだ。
第２試合は前橋商（群馬）―クラーク記念国際（北北海道）、第３試合は日大山形（山形）―おかやま山陽（岡山）、第４試合は大垣日大（岐阜）と昨年４強の近江（滋賀）の対戦。
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