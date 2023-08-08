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８日の朝刊（都内最終版）☆１

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８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月08日07時09分

【１面トップ】
〔朝日〕すばる大改良　暗黒物質に挑む　２０００の天体一望　観測効率１００倍　宇宙どう始まった？　解明に期待
〔毎日〕再生エネ　原発５基分ムダ　九州３～５月に９日間　５００万キロワット出力制御
〔読売〕装備品供与６か国対象　来年度　ベトナムやジブチ　外務省調整　ＯＳＡ中国けん制
〔日経〕製造業、主要国７割で不振　需要不足リーマン並み　サービス業、景気支え
〔産経〕エンタメ死活「廃業」２割　延期・中止の法改正…もう時間はない〔インボイス　焦燥と逡巡　上〕　課税と免税の狭間
〔東京〕遊具リストラ　都心ゆえ…　２３区公園の１割４１４カ所で減少　狭いスペース　安全領域確保でやむなく
【共通ニュース】
◆処理水放出　首相、夏頃「変更なし」　全漁連と面会意向
◆東芝ＴＯＢきょう開始
◆長崎原爆式典　会場を撤去　台風接近
◆国家公務員給与　２９年ぶり大幅増　月給３８６９円アップ　初任給「メガバンク並み」
◆公取委、損保大手４社調査　企業向け　事前調整疑い
◆日本生命、核兵器・たばこにＮＯ　関連企業へ「投融資しない」
◆食料自給率　低水準続く　昨年度３８％　生産額ベースは最低
◆近ツー１．７億円追送検　人件費詐取容疑　大阪の元支店長ら（続）

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