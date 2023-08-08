【１面トップ】

〔朝日〕すばる大改良 暗黒物質に挑む ２０００の天体一望 観測効率１００倍 宇宙どう始まった？ 解明に期待

〔毎日〕再生エネ 原発５基分ムダ 九州３～５月に９日間 ５００万キロワット出力制御

〔読売〕装備品供与６か国対象 来年度 ベトナムやジブチ 外務省調整 ＯＳＡ中国けん制

〔日経〕製造業、主要国７割で不振 需要不足リーマン並み サービス業、景気支え

〔産経〕エンタメ死活「廃業」２割 延期・中止の法改正…もう時間はない〔インボイス 焦燥と逡巡 上〕 課税と免税の狭間

〔東京〕遊具リストラ 都心ゆえ… ２３区公園の１割４１４カ所で減少 狭いスペース 安全領域確保でやむなく

【共通ニュース】

◆処理水放出 首相、夏頃「変更なし」 全漁連と面会意向

◆東芝ＴＯＢきょう開始

◆長崎原爆式典 会場を撤去 台風接近

◆国家公務員給与 ２９年ぶり大幅増 月給３８６９円アップ 初任給「メガバンク並み」

◆公取委、損保大手４社調査 企業向け 事前調整疑い

◆日本生命、核兵器・たばこにＮＯ 関連企業へ「投融資しない」

◆食料自給率 低水準続く 昨年度３８％ 生産額ベースは最低

◆近ツー１．７億円追送検 人件費詐取容疑 大阪の元支店長ら（続）