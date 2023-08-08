【ニューヨーク時事】週明け７日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官による追加利上げを示唆する発言や長期金利上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円台半ばに下落した。午後５時現在は１４２円４１～５１銭と、前週末同時刻比７０銭の円安・ドル高。