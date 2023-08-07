【マレＡＦＰ時事】インド洋の島国モルディブの独立選挙委員会（選管）は７日、現職のソーリフ大統領ら８人が９月９日投票の大統領選に出馬すると発表した。どの候補も過半数を得られない場合、上位２人で９月３０日に決選投票を行う。

最大野党モルディブ進歩党（ＰＰＭ）のヤミーン前大統領は、汚職などの罪で服役中のため出馬を認められず、ＰＰＭは他党候補の首都マレ市長、ムイズ元住宅相の支持に回った。世界的な環境保護活動家となったナシード元大統領の出馬も取り沙汰されたが、最終的に届け出はなかった。